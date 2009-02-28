В Австралии вспыхнули новые пожары: закрыты 190 школ и 146 детсадов

На юге Австралии вспыхнули новые лесные пожары. Основной удар огненной стихии пришелся на города Фрамлинхем и Тимбун, передает ИТАР-ТАСС.

Работу пожарных осложняют погодные условия. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра повысится до отметки в 40 градусов. Скорость порывов ветра уже достигает отметки в 50 км в час.

Объявлено чрезвычайное положение. Закрыты 190 школ и 146 детских садов. Местные власти обратились к жителям охваченных пожарами районов с просьбой срочно покинуть свои дома или в противном случае тщательно подготовиться к защите своей собственности.