В Австралии вспыхнули новые пожары: закрыты 190 школ и 146 детсадов
12:50, 28 февраля 2009Мир
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Объявлено чрезвычайное положение
На юге Австралии вспыхнули новые лесные пожары. Основной удар огненной стихии пришелся на города Фрамлинхем и Тимбун, передает ИТАР-ТАСС.
Работу пожарных осложняют погодные условия. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра повысится до отметки в 40 градусов. Скорость порывов ветра уже достигает отметки в 50 км в час.
Объявлено чрезвычайное положение. Закрыты 190 школ и 146 детских садов. Местные власти обратились к жителям охваченных пожарами районов с просьбой срочно покинуть свои дома или в противном случае тщательно подготовиться к защите своей собственности.
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