В Ганновере из-за угрозы взрыва были эвакуированы тысячи людей

Эвакуацией более 22 тысяч человек откликнулось в воскресенье в немецком Ганновере эхо Второй мировой войны из-за обнаружения в ходе аэрофотосъемки сразу трех неразорвавшихся авиабомб.

Как передает РИА «Новости», в операции были заняты около тысячи полицейских, пожарных, медиков и военнослужащих бундесвера.

"Эта крупнейшая со времен Второй мировой войны эвакуация людей прошла достаточно организованно и без особых происшествий, хотя население в разгар выходного дня было застигнуто врасплох сообщением о необходимости срочно покинуть дома", - сообщило руководство местной полиции.

Кроме жильцов из примерно 11 тысяч квартир были эвакуированы также почти 200 пациентов двух домов престарелых, которых вместе с персоналом временно разместили в одной из расположенных неподалеку казарм.

По имеющимся данным, все три бомбы достались городу «в подарок» от налета англо-американской авиации 3 октября 1943 года на городские кварталы Залькамп и Фаренхайде.

Это - тяжелые авиабомбы, сброшенные на город, скорее всего, во время того октябрьского авианалета. Две из них лежали практически рядом на глубине 6,5 метров у фасада.

Пожарные и военные саперы после эвакуации людей в радиусе примерно километра от места страшных находок произвели их обезвреживание. Населению разрешено возвратиться домой.

Представители полиции напомнили, что во время войны Ганновер был разрушен на 90%, и в разных районах города, согласно недавно рассекреченным картам аэрофотосъемок, «затаились» около сотни подобных «черных меток» войны.