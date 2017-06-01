Армия Филиппин нанесла авиаудары по позициям ИГ: погибли 8 боевиков и 10 военных

Армия Филиппин в ходе операции против исламистов на юге страны уничтожила восьмерых иностранных боевиков, среди которых был в том числе один выходец из Чечни, а также саудовцы, малайзийцы, индонезийцы и йеменцы, передает РБК со ссылкой на Reuters.

В результате удара, нанесенного по позициям исламистов в Марави 1 июня, также по ошибке погибли десять филиппинских правительственных военных.

Читайте такжеВ преддверии штурма Ракки США начали поставлять вооружения сирийским курдам

В Марави уже больше недели продолжаются столкновения военных и боевиков, связанные с экстремистской группировкой "Исламское государство".

Бои, жертвами которых стали более ста человек, начались после попытки задержать местного лидера исламистов.

Президент Родриго Дутерте на прошлой неделе ввел военное положение на острове Минданао, где находится Марави.

23 мая филиппинские службы безопасности попытались арестовать Иснилона Хапилона - филиппинского боевика, входящего в американский список самых разыскиваемых террористов.

Десятки боевиков оказали сопротивление, а затем захватили районы города с населением в 200 тысяч человек и взяли заложников.

С тех пор филиппинская армия, в том числе с помощью авиаударов, пытается вытеснить исламистов из города.

Большая часть мирных жителей покинула Марави, однако около двух тысяч человек не смогли выбраться из города.