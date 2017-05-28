На Филиппинах уже около ста человек погибли в результате боев между исламистами и армией

В результате боев между подразделениями вооруженных сил Филиппин и отрядами исламистов, которые продолжаются с 24 мая на острове Минданао, погибли уже около ста человек. Среди жертв противостояния - не менее 18 гражданских, 13 военных и четверо полицейских. Такие данные обнародовало в воскресенье, 28 мая, министерство обороны Филиппин, передает DW.

Бои идут за город Марави с населением в 200 тысяч жителей, которое несколько дней назад захватили отряды близкой к террористической организации "Исламское государство" (ИГ) исламистской группировки "Абу Сайяф". Во многих районах города исламисты вывесили флаги ИГ. Правительственные войска пытаются зачистить город от исламистов и применяют против них авиацию. По последним данным военных, удалось убить 61 исламиста.

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Ранее в Минобороны Филиппин также заявляли, что среди десятков боевиков-исламистов, которые находятся в городе, есть и иностранцы. Боевики захватили неизвестное количество заложников, часть из которых они, вероятно, были казнены. Некоторые из обнаруженных тел гражданских были со связанными за спиной руками и имели огнестрельные ранения в голову. Среди убитых гражданских - три женщины и один ребенок, отмечается в сообщении оборонного ведомства страны. Несколько дней назад президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о введении военного положения на острове Минданао.

Большинство населения Филиппин - католики, но около 10 миллионов граждан исповедуют ислам. С 1970-х годов радикальные исламистские группировки, в том числе и "Исламский освободительный фронт моро" ведут борьбу с правительством в Маниле. Сначала они требовали независимости от Филиппин для населенной преимущественно мусульманами южной части страны, но затем изменили требования на предоставление региональной автономии. Жертвами вооруженного противостояния за все время стали более 120 тысяч человек. В 2014 году главарь "Абу Сайяф" Иснилон Хапилон присягнул на верность ИД.