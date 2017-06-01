Генпрокурор США мог скрыть еще одну встречу с российским послом - CNN

Генерального прокурора Джеффи Сешнса снова заподозрили в контактах с российскими чиновниками: он мог иметь еще одну негласную встречу с послом России в США.

Об этом заявил ссылкой на источники среди республиканцев и демократов в Конгрессе США, передает ТСН со ссылкой на CNN.

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"Члены расследования в Конгрессе сейчас устанавливают, имел ли генеральный прокурор Джефф Сешнс еще одну частную встречу с послом России во время президентской кампании", - отмечается в сообщении.

Их интересует отель Mayflower в Вашингтоне, 27 апреля 2016 года, где тогдашний кандидат Дональд Трамп выступил со своим первым крупным обращением по вопросам внешней политики.

Перед речью Трампа в тот день сенатор Сешнс и российский посол Сергей Кисляк были вместе на небольшом VIP-мероприятии. Факт их личной встречи пока официально не подтвержден, однако следователи работают в этом направлении.

ФБР пытается определить степень взаимодействия других членов кампании Трампа с российским послом во время мероприятия. Расследованием занимается специальный прокурор, назначенный несколько недель назад.