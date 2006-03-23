Ющенко предлагает Беларуси ”самую широкую гамму сотрудничества”...

Украина готова предложить Беларуси «самую широкую гамму сотрудничества». Об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил в интервью в газете «КоммерсантЪ Украина», опубликованном сегодня, 23 марта. «Украина готова предложить Беларуси самую широкую гамму сотрудничества в тех или иных секторах экономики», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что, не смотря на то, что Украина поддержала критику ОБСЕ относительно выборов в Беларуси, отношения между странами будут дружественными.

«Когда идет речь о Беларуси, наши оценки исходят из того, что специальных наших наблюдателей, которые бы действовали отдельно, там не было. Наши наблюдатели работали в составе миссии ОБСЕ, они сформировали отчет. Я с удовольствием этот отчет прочитаю. И у меня нет оснований не доверять выводам ОБСЕ. Украина поддерживает демократические процессы, и этот принцип незыблем, о какой бы стране ни шла речь», - сказал Президент.

Справка УНИАН. В Беларуси 19 марта состоялись президентские выборы. По предварительным данным Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов победу на выборах одержал Александр ЛУКАШЕНКО, который получил 82,6% голосов избирателей. Явка избирателей была беспрецедентной и составила 92,6%.

20 марта в Минске председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Элси ХАСТИНГ сообщил, что, согласно выводам наблюдателей ОБСЕ, президентские выборы в Беларуси характеризовались серьезными недостатками и не соответствовали взятым этой страной обязательствам перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.