Иракские военные начали финальное наступление в Мосуле

Иракские силы безопасности при поддержке США проводят масштабное наступление на последние кварталы Мосула, которые еще находятся под контролем группировки «Исламское государство», как сообщает "Радио Свобода".

Агентство AP со ссылкой на иракских военных сообщает, что продвижение правительственных войск замедляется из-за обстрелов снайперов и нападений смертников. О потерях пока не сообщается.

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Наступление началось на следующий день после того, как иракские воздушные силы раскидали листовки среди местных жителей с призывом избегать оживленных пригородов к северу под Старого города, где в окружении находятся боевики «Исламского государства».

Иракские силы, поддерживаемые коалицией во главе с США, в октябре начали битву за освобождение Мосула, второго по величине города Ирака. Восточная половина была отвоевана в начале этого года, войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением в более густонаселенном западном Мосуле.

Боевики группировки «Исламское государство» захватили Мосул в 2014 году на волне взятия под контроль значительных территорий в Ираке и Сирии во время боев против правительственных войск.