Иракская армия открыла новый фронт наступления на Мосул

Иракская армия в четверг, 4 мая, возобновила наступление на западную часть города Мосула, которую частично контролируют боевики "Исламского государства" (ИГ). Новый фронт открыли на северо-западе города, передает информагентство Reuters со ссылкой на одного из военных командиров, как пишет DW.

По его словам, наступление с этого направления поможет элитному спецподразделению CTS и подразделениям министерства внутренних дел, которые постепенно продвигаются с юга.

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Исламисты теперь фактически зажаты в старом городе. Международная антитеррористическая коалиция под руководством США предоставляет наземную и воздушную поддержку наступательной операции. В западной части Мосула в осаде все еще находятся сотни тысяч жителей.

Наступление на Мосул началось осенью прошлого года, в конце января этого года была освобождена часть города, расположенная на восточном берегу теки Тигр, которая разделяет Мосул. В феврале - началось наступление на западную часть города.