Ким Чен Ын хочет запустить массовое производство новой системы ПВО - СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за "успешным испытанием" системы противовоздушной обороны "нового типа", после чего распорядился "приступить к массовому производству и развертывание таких систем в стране, в том числе в лесных массивах", сообщает Новое время со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap и государственные СМИ КНДР.

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Сообщается, что Ким Чен Ын похвалил военное руководство страны и отметил, что по сравнению с прошлым годом улучшились возможности оружия в обнаружении, преследовании и уничтожении объекта, повысился процент попадания в цель. Кроме того, удалось устранить ряд дефектов.

"Эта система оружия, чья работоспособность была тщательно проверена, должна быть изготовлена массово для развертывания по всей стране, чтобы полностью прекратить дикую мечту врага командовать воздухом, хвалиться превосходством в воздухе и мощным оружием", - подчеркнул Ким Чен Ын.

Как сообщал УНИАН, ВМФ США решил направить авианосец Нимиц в западную часть Тихого океана, чтобы увеличить давление на Северную Корею. Он присоединится к американским авианосцам "Карл Винсон" и "Рональд Рейган", которые уже находятся в районе Корейского полуострова.