Пентагон для сдерживания КНДР отправляет в Тихий океан уже третью авианосную группу – СМИ

США направляют третью по счету ударную группу во главе с авианосцем «Нимиц» в западную часть Тихого океана с целью сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на два источника.

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Авианосец «Нимиц» является одним из самых крупных в мире боевых кораблей. По данным источников, «Нимиц» присоединится к уже дислоцированным в западной части Тихого океана ударным авианосцам «Карл Винсон» и «Рональд Рейган».

Это редкий случай, когда Пентагон одновременно направляет три авианосца в один регион, отмечается в сообщении.

Растущая угроза в связи с расширением северокорейских ядерной и ракетной программ является одной из главных проблем обеспечения безопасности для президента США Дональда Трампа. Ранее он пообещал не допустить, чтобы КНДР продвинулась в разработке оружия до уровня, который позволит ей нанести ядерный удар по континентальной территории Соединенных Штатов. По мнению экспертов, Пхеньян может достичь этой возможности примерно после 2020 года.

В пятницу Белый дом опубликовал заявление, согласно которому лидеры Японии и США согласились «усилить санкции против Северной Кореи» в попытке предотвратить дальнейшую работу над северокорейскими ядерной и ракетной программами.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Пхеньян активизировал ракетные испытания.

Также Северная Корея провела уже пять ядерных испытаний и готовится к шестому, а также заявляет о своих намерениях разработать ядерное оружие, которое будет способно достичь территории США.

Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу проведения Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, которые представляют угрозу как для самих США, так и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ответ на возможную агрессию со стороны США Пхеньян угрожал ядерной атакой. Также в Северной Корее угрожали потопить американский авианосец «Карл Винсон», который проводил совместные учения с японскими ВМС.