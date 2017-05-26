Лидеры G7 назвали борьбу с терроризмом главным общим приоритетом

Главы государств и правительств стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) совместно с лидерами Европейского Союза назвали борьбу с терроризмом главным общим приоритетом.

Об этом говорится в заявлении лидеров стран G7 и лидеров Европейского Союза, размещенном на сайте Европейского Совета.

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"Противостояние терроризму и насильственному экстремизму, акты которых поразили членов "Большой семерки", а также все регионы мира, независимо от страны, национальности или вероисповедания, остается главным приоритетом для G7. Мы едины в наших совместных усилиях обеспечить нашим гражданам защиту и безопасность, и чтобы их ценности и образ жизни в полной мере соблюдались. И мы осуществим самые решительные меры, чтобы найти, определить, устранить и наказать, в зависимости от обстоятельств, террористов и тех, кто способствует их деятельности", - говорится в заявлении.

"Мы доведем борьбу с терроризмом до более высокого уровня благодаря неуклонному предотвращению, расследованию и уголовному преследованию террористических актов, их организаторов и пособников", - отмечается в заявлении.

В частности, лидеры G7 заявили, что их страны будут противостоять неправомерному использованию террористами интернета. Также они намерены придерживаться коллективного подхода, чтобы справляться с рисками, которые создают террористы, когда рассредоточиваются по разным конфликтным районам.

Вместе с тем отмечается, что страны "Большой семерки" сосредоточат усилия и предпримут шаги, чтобы перекрыть источники и каналы финансирования терроризма и насильственного экстремизма. Кроме того, они намерены укрепить взаимодействие пограничных ведомств.