В Италии стартует двухдневный саммит G7 (фото)

В Италии в пятницу, 26 мая, стартует двухдневный саммит лидеров "Большой семерки". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Во время саммита будет достигнута договоренность о необходимости увеличения усилий в борьбе с насильственным экстремизмом. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй убеждать лидеров сосредоточиться частности на борьбе с распространением экстремизма в интернете.

Читайте такжеНа Сицилии стартует саммит G7: активисты устроили маскарад и накормили мировых "лидеров" лапшой (фото, видео)

Непростое обсуждение ожидается по торговле и изменении климата на фоне размышлений США по выходу из Парижского соглашения и сопротивления Трампа попыткам ограничить протекционизм в мировой торговле.

По инициативе премьер-министра Японии будет поднята серьезная дискуссия об угрозе со стороны Северной Кореи.

Саммит G7 будет проходит 26 и 27 мая в итальянском городе Таормина на Сицилии. Учитывая пребывания мировых лидеров там уже усилили меры безопасности.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что коалиция G7 и стран НАТО предана поддержке Украины.