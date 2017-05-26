"Жена Эрдогана была недовольна": мужа премьера Люксембурга записали в клуб первых леди (фото)

В Бельгии проходит саммит лидеров стран-участниц НАТО. Политики проводят встречи в королевском дворце в Брюсселе. Туда же пригласили на официальный ужин вечером 25 мая и их жён.

Вторых половинок глав государств попросили попозировать для традиционного снимка. Среди них оказался и муж 44-летнего премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля - 38-летний Готье Дестне.

Судя по фото, пишет Daily Mail, не очень довольна ситуацией была супруга президента Турции - Эмине Эрдоган.

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Люксембургский премьер-министр Беттель и бельгийский архитектор Дестне поженились 2 года назад. До этого они жили вместе 5 лет. Беттель стал вторым действующим европейским лидером, который сыграл однополую свадьбу (до него на этом поприще отличилась премьер Исландии Йоханна Сигурдардоттир).

Добавим, что мама Беттеля - внучатая племянница композира Сергея Рахманинова.