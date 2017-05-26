Работа под вулканом, отдых на воде и дроны вместо звезд: СМИ узнали об условиях жизни на саммите G7 (видео)

Крохотный городок Таормина на итальянском острове Сицилия готово до беспрецедентного в своей истории съезда высоких гостей на саммит под вулканом Этна.

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Для американского президента Дональда Трампа это первый официальной саммит. Ведь в НАТО настолько испугались его непредсказуемости, сделали вид, будто это просто неформальная встреча.

Переговоры будут проходить в 5-звездочном отеле, там будет жить Ангела Меркель и даже собирался поселиться Дональд Трамп.

Самый дешевый номер в обычное время стоит 300 евро. Прессу в нем не любят, а в соседний отель, где, вероятно, будет жить канадская делегация, журналистом удалось зайти, передает ТСН.

Без чего еще не могло произойти саммита в Таормине - это без вертолетных площадок. Для президентов, что сюда слетаются, они необходимое условие безопасности. Правда, мэр убеждает, городок со столетней историей туризма и без этого справился.

"От натовской базы Сигонелли до Таормины всего полчаса, а президентский кортеж даже за 20 минут доедет. Поэтому это не "конец света" проехать 20 минут в автомобиле", - заверил мэр.

Площадка не угодила американскому президенту, проезд от нее до отеля, где проходит саммит, узковат для роскошного кадиллака. Пересадить Трампа на электрокар не согласились. В свою очередь итальянцы не согласились расширять исторические дороги Таормины. Одна из главных местных улиц 900 метров длиной. 30 машин американского кортежа займут ее почти всю.

Трамп на время проведения саммита G7 в итальянской Таормине может поселиться на борту военного корабля, который встанет на якорь в открытом море, пишет kp.ua.

В пятницу и субботу над Таорминой будут летать дроны, а армия изолирует город. Также будут мобилизованы около 170 врачей, медсестер и фельдшеров вместе с семью спасательными вертолетами. Подготовлен и план против любой возможной химической или биологической атаки.