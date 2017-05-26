В Бангладеш по требованию мусульман демонтируют статую Фемиды возле суда

В Бангладеш начался демонтаж статуи греческой богини правосудия у комплекса верховного суда Бангладеш, которая вызвала протесты исламистов. Верующие говорят, что Фемида оскорбляет их религиозные чувства. Скульптор заявил, что согласился со сносом статуи ради поддержания мира. Об этом пишет Русская служба ВВС.Читайте такжеАпелляционный суд США отказался возобновить действие антимиграционного указа ТрампаПоявление Фемиды вызвало массовые протесты в столице страны Дакке. Исламистские группы требовали, чтобы Фемиду снесли до начала священного для мусульман месяца Рамадан. С точки зрения мусульман, установка Фемиды возле суда - проявление идолопоклонничества.

Фемида простояла у верховного суда менее шести месяцев. При этом на скульптуре было сари, а не древнегреческое платье.

Издание отмечает, что премьер-министр Шейх Хасина согласилась на демонтаж после протестов, хотя ряд светских групп, в свою очередь, протестовали против сноса скульптуры греческой богини правосудия.

Аналитики увидели в произошедшем признак растущей напряженности между исламским консерватизмом и сторонниками либеральных ценностей в Бангладеш.

При этом в большинстве стран греческая богиня Фемида, изображаемая с завязанными глазами и весами в руках, считается символом правосудия.