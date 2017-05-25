На Сицилии стартует саммит G7: активисты устроили маскарад и накормили мировых "лидеров" лапшой (фото, видео)

На Сицилии 26-27 мая, у подножия Этны пройдет очередная встреча глав государств и правительств стран "большой семерки", для четверых из которых она станет премьерой.

На саммите речь пойдет о борьбе с терроризмом и положении в Сирии, Ливии, Северной Корее и ситуации в Южно-Китайском море, а также ситуации в Украине и российской агрессии. Лидеры также обсудят вопросы мировой торговли и глобального потепления.

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В свою очередь активисты уже протестуют против политики G7. В сицилийском городе Таормина устроили маскарад. Активисты в больших масках Трампа, Меркель, Макрона, Абэ и других мировых лидеров устроили своеобразный перфоманс, отведав лопши.

Также на акции протеста вышли активисты Green Peace.