Уровень террористической угрозы в Британии повышен до максимального

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране до максимального, что означает непосредственную угрозу теракта, сообщает Би-Би-Си.

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Нельзя исключить возможность того, что в Британии есть целая группа людей, причастных к теракту в Манчестере, заявила премьер-министр.

К патрулированию улиц британских городов теперь подключится армия, сказала Мэй.

Ранее стало известно, что в совершении взрыва на "Манчестер Арене" в Великобритании подозревается местный житель Салман Абеди, об этом сообщил глава городской полиции Иан Хопкинс.

Как сообщал УНИАН, "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере. Радикальная исламская группировка сообщило, что один из ее "солдат" привел в действие взрывчатку во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

В то же время разведка США пока не подтверждает связь между "Исламским государством" и террористом-смертником в Манчестере.

В результате теракта в Манчестере погибли 22 человека, были ранены по меньшей мере 119 человек. Среди пострадавших 59 человек были госпитализированы, в том числе 12 детей. Еще 60 человек получили медицинскую помощь на месте.