ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Соответствующее видео террористов было размещено в социальных сетях, передает ТАСС со ссылкой на иракский интернет-портал "Ахбар Ирак".

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Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.

Как сообщал УНИАН, жертвами взрыва на крытом стадионе "Манчестер Арена" стали 22 человека, ранены - 59. Взрыв прогремел около 22:35 по местному времени сразу после завершения выступления американской поп-певицы Ариана Гранде. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками, а металллоискателей на входе не было.