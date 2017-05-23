Террорист-смертник из концертного зала в Манчестере родился в Британии в семье ливийцев - СМИ

22-летний террорист-смертник Салман Абеди, который совершил нападение на людей в концертном зале "Манчестер Арена", родился в Великобритании в семье ливийцев. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Соседи рассказали, что парень проявлял "странное поведение" за несколько недель до совершения убийства 22 человек.

По их словам, было слышно, как 22-летний нападающий "распевал исламские молитвы на улице" возле своего дома в южной части города.

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21-летняя Лина Ахмед сообщила: "Они являются ливийской семьей, и они странно себя вели. Несколько месяцев назад он (Салман Абеди) очень громко распевал первую молитву Ислама на улице. Он пел по-арабски".

По ее показаниям, Абеди говорил, что "существует лишь один Бог, и пророк Мухаммед является его посланником".

Издание называет смертника представителем группировки "Исламское государство".

Полиция пытается установить, действовал Абеди самостоятельно или он был сообщником более широкой террористической сети.

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Как сообщал УНИАН, "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере. Радикальная исламская группировка сообщило, что один из ее "солдат" привел в действие взрывчатку во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

В то же время разведка США пока не подтверждает связь между "Исламским государством" и террористом-смертником в Манчестере.

В результате теракта в Манчестере были ранены по меньшей мере 119 человек. Среди пострадавших 59 человек были госпитализированы, в том числе 12 детей. Еще 60 человек получили медицинскую помощь на месте.