"Кричали только дети": свидетель теракта в Манчестере рассказала о последствиях взрыва (видео)

Британка украинского происхождения Ирина Канторова была неподалеку от арены в Манчестере, когда там прогремел взрыв. Об этос говорится в сюжете ТСН.

К счастью, Ирина не пострадала и рассказала о том, что видела.

"Мы слышали песни, которые пела Ариана, и ее последнюю песню. Когда она перестала петь, мы услышали большой взрыв. Потом были крики, начали ездить полицейские машины, начали вывозить раненых. Кричали только дети, я слышала только детские крики, поскольку на ее концерты ходят девочки до 15 лет. То есть там были родители, много маленьких девочек, ну и вообще детей. Началась большая паника. Люди выбегали из Манчестер-арены, затаптывали друг друга. Затем полиция начала всех вывозить", - сообщила она.

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Как сообщал УНИАН ранее, в Манчестере в результате теракта после концерта на стадионе "Манчестер Арена", который совершил смертник, погибли 22 человека. 59 человек получили ранения. По информации МИД, украинцев среди пострадавших в результате теракта в Манчестере нет.