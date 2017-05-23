В центре Нью-Йорка установили гигантскую скульптуру-копию статуэтки украинской мастерицы (фото)

Американский художник Джефф Кунс установил в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке надувную скульптуру-копию статуэтки украинской художницы Оксаны Жникруп.

Читайте такжеРабы искусства

Об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский художник Александр Ройтбурдэ.

"Это статуэтка украинской фарфористки Оксаны Жникруп (1931— 1993), выпускницы одесского училища Грекова, работала в Киеве", - сообщил художник. Также Ройтбурд выразил надежду, что Кунс указал, что автором является украинская мастерица. "Надеюсь, он указал источник? Если забыл, то я порекомендовал бы государству Украина подать на него в суд. Авторские права Оксаны Жникруп еще действуют, у нее вроде есть наследники", - подчеркнул художник.

Высота работы Кунса "Сидящая балерина" составляет 13,7 метра.