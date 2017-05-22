Венесуэла имеет 5 тысяч российских ПЗРК типа "земля-воздух" – Reuters

Венесуэла имеет 5000 переносных зенитно-ракетных комплекса (ПЗРК) типа «земля-воздух» российского производства.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военный документ.

Как отмечает агентство, социалистическое правительство Венесуэлы уже давно использовало угрозу «империалистического» вторжения Соединенных Штатов, чтобы оправдать наращивание вооружений. Большая часть этого арсенала была получена из России покойным президентом Венесуэлы Уго Чавесом, который возглавлял страну с 1999 года до своей смерти в 2013 году.

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Ракеты, которые могут эксплуатироваться одним человеком, являются серьезной угрозой для гражданских и военных самолетов. Эксперты высказывают опасения, что указанное оружие может быть похищено, продано или каким-то образом направлено в чужие руки. Обеспокоенность усугубляется нынешними массовыми беспорядками в Венесуэле и экономическим кризисом, охватившим нефтедобывающую страну.

Согласно венесуэльской военной презентации, которая оказалась у Reuters, южноамериканская страна имеет 5000 ПЗРК SA-24, также известных как Игла-С.

Документ демонстрирует наиболее полную на сегодняшний день картину объема запасов оружия. Государственные реестры оружия подтверждают основную часть вооружения, замеченного в венесуэльской военной презентации.

Правительство Венесуэлы и военные чиновники отказались комментировать эту информацию.