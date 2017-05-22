В Венесуэле в ходе акции протеста подожгли мужчину

В ходе демонстрации в Каракасе на 50-й день антиправительственных выступлений в Венесуэле 21-летнего Орландо Хосе Фигуэру подожгли, заподозрив в воровстве. Он выжил, но получил ожоги 80% тела. Кроме того, на его теле впоследствии нашли ножевые ранения, сообщает Русская служба Би-би-си.

Президент Венесуэлы Николаса Мадуро обвинил антиправительственных демонстрантов в поджоге. Он сравнил напавших на Фигуэру с боевиками "Исламского государства". По словам Мадуро, на молодого человека напали только за то, что он объявил себя членом движения, созданного покойным президентом Уго Чавесом.

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Как сообщал УНИАН, в Венесуэле за 50 дней антиправительственных акций протеста погибли 48 человек.

20 мая в городе Валера неизвестные открыли огонь по антиправительственной демонстрации, ранив несколько человек. Один из них - Эди Алехандро Теран Агуилар - скончался. Всего в этом городе в ходе демонстраций за один день пострадали 46 человек.

Оппозиция добивается проведения досрочных выборов и освобождения антиправительственных активистов, осужденных за последние годы. Страна охвачена глубоким экономическим кризисом.

ЕС призвал власти Венесуэлы остановить протесты путем проведения выборов.