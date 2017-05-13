В Италии стартовал 57-й Венецианский биеннале

В субботу, 13 мая, в 11:30 по киевскому времени открылся для публики 57-й Венецианский биеннале - одна из ведущих выставок современного искусства в мире, которая каждые два года проводится в итальянской Венеции, пишет DW.

Биеннале продлится до 26 ноября, а его организаторы ожидают, что выставку посетит около 500 тысяч поклонников современного искусства.

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В этом году биеннале проходит под лозунгом "Viva Arta Viva" ("Пусть живет искусство"), такое же название имеет главная экспозиция выставки, кураторкою которой является француженка Кристин Масел, которая известна тем, что стремится предоставить шанс молодым и неизвестным художникам. На главной выставке свои работы представят около 120 художников из 51 страны мира.

Кроме того, в рамках биеннале будут работать более 80 национальных павильонов, среди которых будет и украинский. Украину на 57-м Венецианском биеннале будет представлять, в частности, известный украинский фотохудожник Борис Михайлов со своей серией работ "Парламент". Вместе с ним свои работы виславляють и другие украинские художники.