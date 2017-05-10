Лавров заявляет, что Трамп подтвердил заинтересованность во взаимодействии с Россией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с Трампом в Вашингтоне заявил, что президент США подтвердил заинтересованность во взаимодействии с Россией. Об этом сообщает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

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«Мы за один присест всех проблем не решим, это абсолютно ясно. Но то, что есть желание двигаться именно в этом направлении, - это позитив», - сказал он.

«И президент Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы. Вот это очень важно: что нацеленность и у президента Трампа, и у президента Путина на конкретные результаты», - подчеркнул Лавров.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Вашингтоне Лавров провел встречи с президентом США Трампом и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.