Лавров объявил, где и когда встретятся Путин и Трамп

Президенты России и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на полях саммита «Большой двадцатки», который пройдет в июле в Гамбурге (Германия).

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне.

«Президенты, когда говорили недавно по телефону, уже подтвердили, что будут встречаться на полях саммита «двадцатки» в Германии в первой декаде июля. И сегодня мы с Рексом Тиллерсоном говорили о том, как мы можем продвинуться по тем пунктам повестки дня, о которых я упомянул — и по Сирии, и по другим вопросам, с тем, чтобы к этой встрече мы подготовили какие-то зримые, осязаемые результаты. Так что в любом случае они повидаются в июле», - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Вашингтоне без участия прессы состоялись переговоры Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона.