Умер всемирно известный диджей, основатель "дрим-хауза" Роберт Майлз

Умер итальянский диджей Роберт Майлз (настоящее имя – Роберт Кончина - УНИАН.), ему было 47 лет. Он скончался от неназванной болезни, с которой он боролся, передает Trance News.

Он стал всемирно известен в середине 90-х годов, когда создал свой главный хит — Children. Всего было продано 5 млн копий этой композиции.

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Майлза называют основателем жанра электронной музыки "дрим-хауз".

"Я буду скучать по дракам, потасовкам, критике и суждениям, но особенно по твоему таланту в поиске звуков и мелодий, не имеющих аналогов", - заявил друг диджея Джо Ваннелли.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля скончался основатель компании по производству электронных музыкальных инструментов Roland Corporation, японский инженер Икутаро Какэхаси.