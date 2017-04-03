Умер "пионер" электронной музыки Икутаро Какэхаси

Основатель компании по производству электронных музыкальных инструментов Roland Corporation, японский инженер Икутаро Какэхаси скончался в возрасте 87 лет, пишет Русская служба Би-Би-Си.

В 1972 году Какэхаси основал компанию Roland, которая быстро стала одним из мировых лидеров в области разработки и производства электронных музыкальных инструментов и контроллеров.

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Какэхаси, среди прочего, создал ряд популярнейших драм-машин, в том числе знаменитую TR-808, которую использовали многие известные музыканты, от Марвина Гэя до Канье Уэста.

TR-808 до сих пор активно применяется в хип-хопе, электро, минимал-техно и многих других формах электронной танцевальной музыки.

Сегодня компания Roland создает компьютерные программы, а также программы для iPad и iPhone, ориентированные на музыкантов-любителей.

В 2013 году Какэхаси получил премию "Грэмми" за вклад в развитие музыкальных технологий.