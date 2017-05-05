В московском метро полиция заставила сторонника Навального содрать наклейку с сумки (видео)

На сайте российского оппозиционера Алексея Навального опубликовано видео, в котором у его сторонника в московском метро полиция требует снять с сумки наклейку - якобы это "незаконная агитация".

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Команда Навального выражает возмущение такими действиями представителей российской власти.

"Мы с вами наблюдаем очередное скотское перерождение государственной машины, обслуживающей власть воров. И причина этого перерождения — страх. Поэтому приходите к нам штабы. Записывайтесь волонтёрами. Заказывайте наклейки и вешайте их везде, где можете. Приходите на митинг 12 июня. Отстаивайте своё право носить те наклейки на сумке, что считаете нужными. Это значительная часть того, что называется «быть человеком»", - говорится на сайте.

Кроме того, как сообщает Русская служба Би-би-си, собственник здания в Москве, в котором находится федеральный штаб оппозиционного политика Алексея Навального, потребовал от его сотрудников уже 6 мая освободить помещение.

"Арендодатель пришел с письмом, что с завтрашнего дня они расторгают договор в одностороннем порядке. Юристы пошли изучать бумагу - вообще-то наш договор подразумевает уведомление за месяц", - сетуют в штабе.

Навальный ранее заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года несмотря на то, что у него пока не погашена судимость по уголовным делам, которые он считает политически мотивированными. В связи с этим он начал открывать штабы в российских регионах.

Открытие штабов нередко сопровождалось провокациями со стороны противников Навального, в некоторых городах на его сторонников нападали, а работу открытых им штабов пытались саботировать, в частности, заливая двери монтажной пеной.