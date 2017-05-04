"Впечатлен размахом похоронной процессии": советник Путина ответил на догадки о его болезни

17:01, 04 мая 2017
Мир
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Сурков утверждает, что он "совсем здоров", а самочувствие - хорошое.

В Сети обсуждают сильно похудевшего Суркова / Коллаж УНИАН

Вчера соцсети шокировало фото советника президента РФ, "серого кардинала" Кремля Владислава Суркова. На нем он выглядит то ли худым, то ли изможденным.  

Снимок оказался подлинным, это подтвердил сам Сурков в комментарии "Русскому пионеру".

Советник российского президента утверждает, что он "совсем здоров", а самочувствие - хорошое. "Чувствую себя хорошо в основном по двум причинам. Во-первых, впечатлен размахом похоронной процессии. Проводить меня в последний путь собрались сотни тысяч пользователей Рунета и Уанета. Не подозревал, что так популярен. Приятно удивлен. Во-вторых... получил большое эстетическое удовольствие от чтения посвященных мне некрологов", - рассказал он.

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Также советник Путина заявил, что настроен заняться этой фотографией: ему любопытны не только психологическое и социальное измерения проблемы, но и технический ракурс, например, каким аппаратом был сделан снимок. "Не рентгеновским ли?" - иронизирует Сурков.

"Я изменился, конечно, и это нормально. Ходить всю жизнь с одним и тем же выражением лица - это скучно и негигиенично. Как носить, никогда не снимая, какие-нибудь штаны. Перемены неизбежны. В том числе, перемены к лучшему, которые и нужно культивировать. Мне кажется, у меня это пока получается", - уверен "серый кардинал" Кремля.

Ранее издание КоммерсантЪ опубликовало фото помощника президента России Владислава Суркова, на которых "серый кардинал" Кремля выглядит осунувшимся и сильно похудевшим. В соцсетях пишут, что помощник Путина выглядит нездоровым, некоторые говорят, что он умирает от рака.

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Теги: #внешность Суркова#болезнь Суркова