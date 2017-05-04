Белый дом прокомментировал слова главы ФБР об угрозе со стороны РФ

Представитель Белого дома Шон Спайсер на брифинге прокомментировал слова директора ФБР Джеймса Коми о том, что Россия является "наибольшей угрозой в мире". "Это мнение ФБР", - ответил Спайсер.

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В ответ на вопрос о том, разделяет ли президент США Дональд Трамп это мнение, Спайсер сказал: "Президент явно дал понять, что считает Северную Корею с потенциальным ядерным оружием... угрозой для жизни американцев и наших союзников".

Как сообщал УНИАН, директор ФБР Джеймс Коми заявил, что Россия по-прежнему вмешивается в американскую политику. По его мнению, Россия - это "самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей".