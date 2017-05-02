Сотрудница ФБР в Сирии тайно вышла замуж за боевика ИГ – СМИ

Сотрудница ФБР, которой было поручено участвовать в расследовании в отношении боевика террористической группировки "Исламское государство", уехала в Сирию и вышла замуж за боевика, передает ТСН со ссылкой на CNN.

Сообщается, что переводчица ФБР Даниэла Грин солгала руководству о том, куда намерена направиться, и предупредила своего мужа Дениса Касперта о расследовании. Грин вышла замуж за Касперта в 2014 году, но СМИ об этом стало известно только сейчас.

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Как отмечает телекомпания, Грин предупредила Касперта о том, что власти начали в отношении него расследование. При этом через несколько недель после замужества женщина, по всей видимости, осознала, что совершила ошибку и вернулась в США. Она согласилась сотрудничать с американскими спецслужбами, а также признала себя виновной в том, что давала ложные показания, касающиеся международного терроризма.

Грин была приговорена к двум годам тюрьмы и была освобождена летом 2016 года. По оценке CNN, в связи с произошедшим возникает вопрос, не обошлось ли министерство юстиции США с женщиной слишком мягко.

В октябре 2015 года телеканал сообщил, что 39-летний Касперт был ликвидирован в ходе налета американской авиации в Сирии. Ранее Госдеп США внес Касперта в список особо опасных международных террористов.

По данным ведомства, бывший рэпер из Германии присоединился к ИГ в 2012 году и служил пропагандистом и вербовщиком группировки. Он несколько раз фигурировал в видеороликах ИГ и один раз появился в кадре с отрезанной головой.