Под авиабомбами в Сирии погиб немецкий рэпер-исламист

Во время воздушной атаки ВВС США в Сирии погиб немецкий рэпер-исламист Денис Касперт, передает Associated Press.

По словам представителя министерства обороны США, немецкий рэпер был убит 16 октября во время воздушной атаки города Ракка.

Как сообщает The Local, Касперт вступил в ряды «Исламского государства» в 2012 году. Он неоднократно появлялся на видеопленках «Исламского государства». В этом году Госдепартамент США объявил Касперта международным террористом. По словам пресс-секретаря министерства обороны США Джеймса Бриндла, Касперт являлся международным террористом и вербовщиком ИГ.

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Представитель министерства внутренних дел Германии, который следил за подозреваемыми экстремистами, сказал журналистам: «Человек, которого объявили погибшим, умирал уже несколько раз, поэтому в этот раз нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию».

Касперт выступал под сценическим псевдонимом Deso Dogg и завершил свою карьеру после присоединения к исламистам.