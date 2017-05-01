Штурм Мосула: в сети опубликовано видео разрушенной западной части города

Бразильский фотожурналист Габриэль Чейм провел 20 дней в Мосуле, прикомандированный к иракской Золотой дивизии, где при помощи беспилотника и видеокамеры запечатлел ужасающие кадры царящих в городе разрушения и хаоса, сообщает CNN.

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"Чейм сопровождал спецназ во время их продвижения узкими, извилистыми улочками старого города в поисках террористов "Исламского государства". Это подразделение идет первым, освобождая здания, где засели, прикрываясь местными жителями, боевики", - говорится в сообщении.

Во время рейдов Чейм отметил, что боевики целенаправленно взорвали часть домов, чтобы незаметно перемещаться в лабиринте разрушенной городской застройки, "играя" с бойцами антитеррористических подразделений в своеобразные "кошки-мышки".

Также журналист заметил, что во время командировки в районе Аль –Ярмук (западная часть Мосула), неоднократно видел на стенах домов пропагандистские граффити боевиков ИГИЛ, выполненные на русском языке.

Мирные жители объяснили Чейму, что в отрядах "Исламского государства", которые воюют в Мосуле, становится все больше русскоязычных боевиков, в том числе и чеченцев.