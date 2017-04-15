Боевики ИГИЛ применили в западном Мосуле химическое оружие - AP
Боевики ИГИЛ применили в отношении иракских военных хлор.
Боевики "Исламского государства" использовали химическое оружие в недавно освобожденном районе западной части Мосула. Об этом заявил офицер антитеррористических сил Ирака, передает Associated Press.
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Он рассказал, что атака произошла в ночь на субботу в районе Мосула Аль-Абар. Отмечается, что боевики применили хлор. В результате семеро иракских солдат пострадали, у них проблемы с дыханием.
Офицер говорил на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен распространять данную информацию.
Как сообщал УНИАН, в иракском городе Мосул в результате авиаудара сил международной коалиции погибли более ста человек. Также авиаудар, который был нанесен 23 марта, были разрушены три здания.