Боевики ИГИЛ применили в западном Мосуле химическое оружие - AP

22:42, 15 апреля 2017
Мир
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Боевики ИГИЛ применили в отношении иракских военных хлор.

Мосул, иллюстративное фото / REUTERS

Боевики "Исламского государства" использовали химическое оружие в недавно освобожденном районе западной части Мосула. Об этом заявил офицер антитеррористических сил Ирака, передает Associated Press.

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Он рассказал, что атака произошла в ночь на субботу в районе Мосула Аль-Абар. Отмечается, что боевики применили хлор. В результате семеро иракских солдат пострадали, у них проблемы с дыханием.

Офицер говорил на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен распространять данную информацию.

Как сообщал УНИАН, в иракском городе Мосул в результате авиаудара сил международной коалиции погибли более ста человек. Также авиаудар, который был нанесен 23 марта, были разрушены три здания.

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Теги: #Мосул#хлор