В Мосуле ликвидировали одного из главарей ИГИЛ по прозвищу "Русский" – СМИ

Во время ракетного удара в Мосуле Федеральная полиция Ирака ликвидировала одного из главарей террористов "Исламского государства" Абу-Хаджара по прозвищу "Русский". Об этом со ссылкой на The Bagdadpost пишет РБК.

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По информации издания, террорист был уничтожен в результате ракетного удара по штабу боевиков в районе Ас-Саура в западной части Мосула.​ Силовики пока не могут с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного боевика, но подчеркивают, что, "судя по прозвищу, он может быть выходцем из России".

Как сообщало 15 апреля Associated Press, боевики "Исламского государства" использовали химическое оружие в недавно освобожденном районе западной части Мосула. Атака произошла в ночь на субботу в районе Мосула Аль-Абар, боевики применили хлор. В результате семеро иракских солдат пострадали, у них проблемы с дыханием.