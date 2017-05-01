"Воздушная ловушка": в сети показали последствия турбулентности на рейсе Boeing, летевшего в Таиланд (видео)

В сети появилось видео последствий попадания самолета «Аэрофлота» рейса SU 270 в воздушную яму при подлете к аэропорту Бангкока​. На нем видно, как предметы, ​которые не были закреплены, разбросаны по салону, а в проходе между креслами лежат люди.

В ночь на 1 мая Boeing 777, выполнявший рейс SU 270 из Москвы в Бангкок, за 40 минут до посадки попал в зону сильной турбулентности. Несколько пассажиров получили травмы, в том числе вывихи и переломы. Самолет сел в аэропорту Бангкока в 3:38 мск, пострадавшим оказывают помощь.

Всего на борту самолета находились 313 пассажиров, 25 из них были направлены в больнице Бангкока. «В настоящее время 11 пассажиров уже выписаны из больницы», — говорится в сообщении авиакомпании. Еще 14 человек остаются пока в медицинском учреждении.

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Пассажиры пострадали из-за такого явления, как «турбулентность ясного неба», уточнили в «Аэрофлоте». Основная особенность такой турбулентности в том, что она возникает не в облаках, а в чистом небе при хорошей видимости. «Метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение», — отмечается в сообщении «Аэрофлота», поэтому экипаж не мог предупредить пассажиров об опасности.