Самолет "Аэрофлота" попал в "воздушную яму" в Таиланде: более 20 человек пострадали

08:51, 01 мая 2017
Мир
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По предварительной информации, 19 человек госпитализированы.

Фото en.wikipedia.org

В Таиланде в результате попадания самолета «Аэрофлота» в зону турбулентности пострадали 25 человек, из которых шесть отказались от дальнейшей госпитализации.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту Суваннапхум, в котором самолет совершил посадку.

«19 человек госпитализированы. Остальные пассажиры получили необходимую помощь и отказались от дальнейшей госпитализации», — сказал источник.

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Теги: #пострадавшие#Аэрофлот#турбулентность