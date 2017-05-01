Самолет "Аэрофлота" попал в "воздушную яму" в Таиланде: более 20 человек пострадали

В Таиланде в результате попадания самолета «Аэрофлота» в зону турбулентности пострадали 25 человек, из которых шесть отказались от дальнейшей госпитализации.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту Суваннапхум, в котором самолет совершил посадку.

«19 человек госпитализированы. Остальные пассажиры получили необходимую помощь и отказались от дальнейшей госпитализации», — сказал источник.