В Петербурге задержали ЛГБТ-активистов, которые скандировали "Кадырова - в Гаагу" (фото)

В Петербурге днем 1 мая на Невском проспекте задержали несколько ЛГБТ-активистов. Задержание произошло неподалеку от первомайской колонны феминисток и феминистов, идущей по Невскому, к которой присоединилась часть ЛГБТ-сообщества города, передает Фонтанка.

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Двое активистов держали радужный флаг и скандировали лозунг "Кадырова - в Гаагу". По словам корреспондента издания, задержали несколько человек, их посадили в две полицейские машины и увезли.

Также сообщается, что среди задержанных был некто с изображением свастики на значке.

"На Невском проспекте в Петербурге задержаны около 10 ЛГБТ-активистов, которые легли на проезжую часть, а еще один человек начал посыпать их землей. Акцию устроили во время первомайского шествия. Ее цель — выразить солидарность с геями, которые подвергаются преследованиям в Чечне", - говорится в сообщении Медузы.