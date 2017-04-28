Макрон призвал Евросоюз ввести санкции в отношении Польши

Кандидат в президенты Франции от партии «Вперед!» Эммануэль Макрон в случае своего избрания главой государства будет настаивать на санкциях Евросоюза против Польши, пишет Reuters.

В своем интервью для французских газет он утверждает, что будет проводить более жесткую политику с Польшей и другими странами, которые, по его мнению, нарушают принципы ЕС.

«Когда права и ценности Европейского Союза не соблюдаются, я требую, чтобы были приняты санкции», - сказал он.

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Националистически настроенное правительство Польши уже более года вовлечено в спор с ЕС после серии реформ, которые, по мнению Брюсселя, ослабили независимость судебных органов. Европейская комиссия до сих пор не предприняла никаких дальнейших действий и ищет мнения государств-членов.

«Через три месяца после моего избрания будет принято решение о Польше», - заявил Макрон в интервью для Ouest-France и Voix du Nord.

«У нас не может быть страны, которая играет на финансовых и социальных пробелах в Европейском Союзе и которая нарушает европейские принципы», - сказал Макрон.

Напомним, 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. Во второй тур вышли Макрон, за которого проголосовали 23,75% избирателей, и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, набравшая 21,53%. Второй тур запланирован на 7 мая, а выборы в парламент пройдут через месяц после этого.