"Оскорбление чувств верующих": в России прокуроры просят 3,5 года колонии для "ловца покемонов"

В России гособвинение попросило для «ловца покемонов» блоггера Руслана Соколовского три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщает «Новая газета», прокурор требует признать его виновным, поскольку «иначе он не исправится, и будет чувствовать безнаказанность». По его мнению, над Соколовским нужен серьезный контроль, в поселении он не исправится.

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Вместе с тем адвокат Алексей Бушмаков заявил, что уверен в полной невиновности подзащитного. Кроме того, он считает, что обвинение не смогло доказать вину блогера и попросило чрезмерно суровое наказание.

Руслана Соколовского задержали после публикации видео, на котором он играл в Pokemon GO в одном из храмов Екатеринбурга. Блогера обвинили в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти по религиозному и национальному признакам.

За время следствия количество эпизодов дела увеличилось до 17: девять эпизодов по статье о разжигании ненависти и вражды, семь - по статье об оскорблении чувств верующих и один эпизод по статье за незаконный оборот средств для негласного получения информации. Последнее обвинение связано с тем, что во время обыска у Соколовского якобы нашли ручку со встроенной видеокамерой.