United Airlines заключила мировое соглашение с пассажиром, которого выволокли из самолета

Американская авиакомпания United Airlines достигла соглашения с пассажиром, получившим травмы при насильственном выведении из салона самолета перед вылетом из Чикаго. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката пострадавшего.

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Сумма компенсации не раскрывается. Авиакомпания подчеркнула, что берет на себя "полную ответственность за произошедшее на рейсе 3411 и не перекладывает ответственность ни на кого, в том числе на Чикаго".

Компания заявила, что, достигнув с пассажиром мирового соглашения, с нетерпением ожидает внедрения объявленных ранее усовершенствований, направленных на улучшение обслуживания клиентов.

Напомним, инцидент на борту самолета United Airlines произошел 9 апреля. Авиакомпания продала слишком много билетов на самолет, в следствие чего экипаж попросил четырех пассажиров покинуть свои места для размещения сотрудников United Airlines.

После того, как пассажиры отказались, их это вынудили сделать сами сотрудники авиакомпании. Одного из них пришлось выводить из самолета с применением силы. В результате инцидента пассажир получил сотрясение мозга, перелом носа и лишился нескольких зубов.

На фоне просочившейся информации о случившемся рыночная стоимость United Airlines в ходе торгов 11 апреля упала более чем на $600 млн. Главе авиакомпании пришлось лично принести извинения за инцидент. Кроме того, после скандала авиакомпания пересмотрела свои правила бронирования билетов.

Данный скандал дошел до Конгресса США. Представители авиакомпании United Airlines дадут свои показания в ходе слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США.