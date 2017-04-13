Доктор, которого силой высадили с борта United, обратился в суд

Пассажир авиакомпании United Дэвид Дао, оказавшийся в центре скандала после того, как в интернет попала видеозапись, на которой его силой высаживают из самолета, обратился в суд, передает Русская служба Би-би-си.

Ранее глава авиакомпании обещал компенсировать расходы на билеты не только Дао, но и всем остальным пассажирам рейса.

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Как сообщили представляющие интересы Дао адвокаты, от его имени в суд подано требование обязать авиакомпанию сохранить следы произошедшего в самолете как улики. Компенсации Дао пока не требует.

Инцидент на борту самолета United Airlines произошел 9 апреля. Компания продала слишком много билетов и предложила нескольким пассажирам покинуть самолет за дополнительную компенсацию.

Добровольцев не нашлось, и тогда менеджер компании сам выбрал людей, которым следовало выйти из самолета. Один из них - врач Дэвид Дао - отказался, сославшись на то, что ему надо обязательно улететь, так как его ждут пациенты.

Дао силой ссадили с рейса. Видео, на котором его, кричащего, несут по самолету за руки и за ноги, разошлось по всему интернету. На United обрушился шквал критики в соцсетях. Инцидент прокомментировал даже президент США Дональд Трамп, назвав его "ужасным".

12 апреля гендиректор United Оскар Муньос в очередной раз извинился за инцидент. По словам руководителя компании, ему стыдно за то, что произошло. Он пообещал, что United больше никогда не будет силой ссаживать пассажиров с билетами. При этом Муньос также сообщил, что не собирается подавать в отставку.