Эрдоган заявил о пересмотре решения о вступлении Турции в ЕС

Турция намерена пересмотреть свою позицию по вопросу о вступлении в ЕС. Об этом в интервью Reuters заявил президент страны Реджеп Эрдоган, передает РБК.

По его словам, он намерен вынести вопрос о вступлении в Европейский союз на всеобщий референдум. Президент подчеркнул, что этот вопрос стоит уже давно и дальнейшее ожидание может быть бессмысленно. "Если они не откровенны в своих поступках, мы должны найти выход из положения. Почему мы должны ждать дольше? Мы говорим о 54 годах ожидания", - заявил Эрдоган.

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При этом он подчеркнул. что одной из ключевых проблем является отношение к самой Турции в Европе. "Говоря об исламофобии, в Европе все стало очень серьезно. ЕС закрывает свои двери для Турции, а Турция не закрывает свои двери ни для кого", - сказал Эрдоган.

Эрдоган обратил внимание журналистов на пример Великобритании, покинувшей союз по итогам референдума, и Норвегии, которая отказалась от вступления в ЕС, хотя и входит в шенгенскую зону. "Великобритания попросила своих людей, и они проголосовали за Brexit ... Они спокойно идут к новому будущему, и то же самое было относится к Норвегии... и то же самое может быть применено и для Турции", - заявил турецкий лидер.

При этом он отметил, что Анкара не отказывается от ведения переговоров с ЕС, хотя его лидеры и "держат Турцию в дверях". По мнению Эрдогана, вступление Турции в ЕС могло бы даже усилить союз. "Одна или две страны не могут сохранить ЕС. Вам нужна такая страна как Турция, страна, представляющая другу веру - это сделало бы вас сильнее. Но страны-члены ЕС, похоже, не понимают этот факт", - подчеркнул он.