Дипломатический скандал Турции и Нидерландов: Эрдоган обвинил Запад в вооружении террористов

Об этом сообщает Анадолу. Эрдоган считает, что власти Нидерландов приносят в жертву выборам отношения с Турцией.

По его словам, власти Нидерландов перешли все границы. «Дошло до того, что генконсула не выпускали из здания дипмиссии Турции. Все это говорит о том, что нацизм на Западе возрождается. Чем власти Нидерландов могут объяснить свои шаги? Турция ответит на это. Власти Нидерландов наконец-то научатся нормам дипломатии», - отметил президент.

«Думаю, что и 250 тысяч турок, проживающих в Нидерландах, скажут свое слово на выборах 15 марта в этой стране», - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что события последних дней – "наглядная демонстрация исламофобии".

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«Враги Анкары слабеют по мере усиления Турции. Запад вооружает всех террористов на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что Запад все еще отрицает этот факт, у Анкары есть документальные свидетельства поставок оружия. Есть и фотографии, на которых террористы одеты в униформу, произведенную в этих странах. Кого вы обманываете? Нам хорошо известна ваша суть», - продолжил он.

Как сообщал УНИАН, возле турецкого консульства в Роттердаме местная власть применила конную полицию и водометы, чтобы завершить акцию протеста нескольких сотен сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Протестующие собрались возле консульства после того, как власти Нидерландов не позволили двум турецким министрам встретиться с согражданами, которые проживают в Роттердаме.

В Нидерландах проживают около 400 тыс. выходцев из Турции.

Позже правоохранители не пустили министра Турции по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайя на территорию турецкого консульства. Издание сообщает, что министра остановили за 30 метров до дипмиссии.

Чиновница была вынуждена в сопровождении полицейских покинуть Нидерланды после длительных переговоров с правоохранителями. Отмечается, что напряжение между Турцией и Нидерландами нарастает за запрет выступлений турецких чиновников в Роттердаме перед апрельским референдумом по конституционной реформе в Турции.