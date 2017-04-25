Ответственность за теракт в Петербурге взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" группировка – СМИ

Ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга взяла на себя группировка, связанная с террористической организацией «Аль-Каида».

Об этом сообщает мониторинговая группа SITE Intelligence Group, передает «Медуза».

Как сообщал УНИАН, З апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, жертвами которого стали 16 человек. Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, уроженец Кыргызстана.

Следователи полагают, что Джалилов сначала спрятал бомбу на станции "Площадь Восстания", а затем подорвался в вагоне метро.

В рамках расследования теракта были задержаны 10 предполагаемых участников джихадистских ячеек. Все задержанные - выходцы из стран Центральной Азии.