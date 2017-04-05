Взрыв в Петербурге: экспертиза ДНК подтвердила личность предполагаемого террориста

Личность Акбарджона Джалилова, который, по данным следствия, активировал взрывное устройство в петербургском метро, подтвердили экспертизой ДНК, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Также удалось выяснить личности всех погибших.

Читайте такжеТеракт в метро Санкт-Петербурга: родители предполагаемого смертника не верят в его вину

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции "Сенная площадь" в направлении станции "Технологический институт" произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте. По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, погибли 14 человек, в больницах находятся 49 пострадавших.

Ранее СК РФ назвал имя и дату рождения лица, совершившего теракт, - Акбаржон Джалилов, 01.04.1995 года. Эти данные совпадают с данными на странице Джалилова, к которому дозвонились журналисты "Росбалта". Только в профиле, вероятно, указано сокращенное имя: не Акбаржон, а Акбар. При этом фото следственный комитет РФ не опубликовал.