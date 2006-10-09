Израильская армия приведена в боеготовность на границе с Сирией

Израильская армия на границе Голанских высот с Сирией приведена в состояние повышенной боеготовности. Как сообщило в понедельник сирийское интернет-издание "Сирия ньюс", израильская военная разведка утверждает, будто сирийское руководство всерьез изучает возможность начала военной операции на оккупированных Израилем Голанских высотах, поэтому впервые за почти 30 лет уровень тревоги для израильской армии на Голанах был поднят с низкого на высокий.

Издание приводит данные других источников, где также говорится, что обе стороны готовятся к нападению друг на друга.

В опубликованном в минувшую субботу интервью кувейтской газете президент Сирии Башар Асад заявил, что "Израиль может напасть на Сирию в любое время", из чего он сделал вывод о необходимости для сирийской армии постоянно находиться в высокой степени боеготовности.

При этом Асад заметил, что Сирия начала готовиться к этому в рамках своих возможностей. В этих словах израильские военачальники усмотрели серьезный намек на возможность начала военных действий со стороны Сирии против Израиля.

РИА "Новости"