Самые смертоносные самолеты США присоединились к мерам по сдерживанию Путина - The Times

Самый смертоносный в мире и самый дорогой военный самолет F-35A приобщается к сдерживанию российской агрессии. Он присоединится к крупнейшему наращивания сил Европы с момента окончания холодной войны, передает The Times.

Генерал Тод Уолтерс, главнокомандующий ВВС США, заявил, что самолет F-35A, который принимает участие в первой тренировочной миссии за пределами США, станет "новым словом" в сдерживании.

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Он сделал это заявление на фоне того, как примерно 1,1 тыс. британских и французских солдат в сопровождении танков и артиллерии были развернуты в Эстонии, чтобы помочь защитить восточный фланг НАТО от любых попыток Путина испытать на прочность общую границу России с Альянсом.

Как сообщал УНИАН, в Эстонию прибыло первое подразделение объединенной оперативной группы войск НАТО, которая создается в балтийских странах и Польше, чтобы сдержать возможную российскую агрессию.