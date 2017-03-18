В Эстонию прибыли военные созданного для сдерживания РФ подразделения НАТО

Как пишет «Би-би-си», по сообщению Сил обороны балтийского государства, самолет с военнослужащими совершил посадку на аэродроме Эмари, где их встретил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна. "Участие военнослужащих Великобритании, Франции и Дании в батальоне - четкий знак единства альянса", - заявил он.

Пока в Эстонию прибыли только 120 солдат и офицеров британского 5-го стрелкового батальона, чтобы создать штаб командования многонациональными силами НАТО в этой стране.

В апреле в Эстонию прибудет основная часть британского контингента, его численность, таким образом, увеличится примерно до 800 военнослужащих.

Комментируя размещение, министр обороны Британии сэр Майкл Фэллон подчеркнул, что в качестве основной угрозы, на сдерживание которой направлена операция, рассматривается Россия.

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"Перед угрозой становящейся все более настойчивой России, НАТО останется верным своим обязательствам по коллективной обороне. Британские силы будут играть в Эстонии ведущую роль, а также оказывать поддержку нашим союзникам из США, которые разместятся в Польше", - сказал Фэллон.

В Польше, Эстонии, Латвии и Литве планируется разместить четыре батальона, общей численностью более 4 тысячи военнослужащих национальных армий стран-членов альянса.

В Эстонии помимо британских военных будут присутствовать представители армии Франции и, со следующего года, Дании. Кроме того, 150 британцев будут на ротационной основе присутствовать в Польше, неся службу совместно с другими частями международного контингента.

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Также на этой неделе в Эстонию отправились моторизованные подразделения БМП Warrior, танки Challenger 2 и самоходные гаубицы AS90. Техника прибудет на следующей неделе.

Помимо батальонов сверхбыстрого реагирования в странах Балтии, НАТО созданы "координационные штабы" (NATO Force Integration Unit, NFIU) в шести восточных, ближайших к России странах альянса: Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Болгарии.

Эти штабы, численностью по несколько десятков человек каждый, заработали в сентябре 2015 года. Их главная задача - координировать переброску и развертывание сил мгновенного реагирования и других боевых частей.

План размещения батальонов стран НАТО в Балтии был окончательно одобрен министрами обороны альянса в 2016 году, после того как Балтийские страны и Польша после российской аннексии Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе запросили союзников о постоянном размещении существенного количества их военных на своей территории.